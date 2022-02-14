توب 5: زيارة أردوغان الأولى إلى الإمارات.. وتقييم استخباراتي لسيناريو غزو أوكرانيا

2022/02/14 | 21:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من زيارة الرئيس التركي الأولى إلى الإمارات، وتحالف السعودية باليمن يهاجم منظومة اتصالات في صنعاء، وملامح الغزو الروسي المحتمل حسب تقييم الاستخبارات الأمريكية، مرورًا بتصريحات أوكرانية حول التخلي عن هدف الانضمام للناتو، وصولا إلى اكتشاف "مخيف" يثير ذهول العلماء...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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