المولى: الاطار سيركز على صياغة رؤية جديدة خلال اجتماعه المقبل

2022/02/14 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف عضو ائتلاف دولة القانون حيدر المولى، الاثنين، عن تفاصيل اجتماع الاطار التنسيقي، مبينا ان ما يطرح من أسماء لرئاسة الجمهورية مرهون تمريره بالتحالفات السياسية.وقال المولى في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان ” المحادثات ستجد مخارج سياسية ممكن ان تخرج العراق من الأزمة وان اجتماع الاطار الشيعي سيركز على آلية الخروج من […]

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