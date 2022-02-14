هذا شرط عقد الجلسة.. الفتح يكشف عن المعرقل الوحيد لالتئام مجلس النواب واختيار الرئيس

2022/02/14 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن النائب عن تحالف الفتح أحمد الموسوي، اليوم الاثنين، عن موعد عقد مجلس النواب العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.وقال الموسوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "البرلمان العراقي، لن يعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، من دون الاتفاق والتوافق بين القوى السياسية على مرشح الرئاسة".

واضاف، ان "الجلسة سوف تعقد بعد حصول هذا الاتفاق بين الأطراف السياسية، حتى لا تعطلت كما حصل في الجلسة السابقة".وبين انه "حتى اللحظة لا توجد أي بوادر لحل أزمة تسمية رئيس الجمهورية الجديد، لكن الساعات المقبلة، ربما تشهد انفراج بهذا الملف، خصوصاً مع استمرار الحوار والتفاوض بين الأطراف السياسية كافة".

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