الزيادة السكانية تصدم الموازنة.. الحكومة تبين إمكانية إقرار دستور الإنفاق المالي بـ2022

2022/02/14 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، جاهزية الموازنة لإرسالها للبرلمان، منتقدا معارضة البعض اعدادها من قبل الحكومة تحت ذريعة حكومة تصريف الاعمال.

وقال صالح في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الموازنة جاهزة لدى وزارة المالية وإمكانية إرسالها للبرلمان قائمة بناء على طلب هيئة الرئاسة بالجلسة السابقة للبرلمان".

واضاف انه "من الممكن ان يتم بلورة الموازنة بالحوارات عن أي أشكال بعد تشكيل الحكومة المقبلة لكن الضرورة تقضي ان يتم تشريع هذه الموازنة"، مشيرا الى ان "الوقت مهم في عملية تشريعها وتنفيذ فقراتها بما يخدم مصالح الوطن والمواطن ".

ولفت صالح الى ان "قيام البرلمان بحل نفسه سابقا عطل إرسال الموازنة وبالتالي بات من الضروري الإرسال فالعراق بحاجة إلى التخطيط"، مبينا انه "ممكن ان تذهب الموازنة للنقاش فالعراق فيه زيادة سكانية تصل لمليون مواطن".

وافاد انه "يجب ان ينتهي الجدل بأحقية الحكومة بأرسال الموازنة من عدمه لان الأمر متعلق بتنمية الوطن ومصالح الناس"، مؤكدا ان "وزارة المالية لديها القدرة على تقديم موازنة قريبة الارقام من الواقع والبرلمان له الحق بمناقشة الأرقام مع الحكومة الحالية والمقبلة".

وتابع صالح ان "الدورة الانتخابية الحالية التي انبثق منها البرلمان يجب ان لاتكون عائق امام السنة المالية وتمرير الموازنة اي بمعنى لا ننشغل بأمور تعطل الموازنة لأنها مهمة خصوصا بالوقت الحالي".

وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد وجهت، في وقت سابق، أمانة المجلس بمخاطبة الحكومة الاتحادية لغرض إرسال الموازنة العامة للدولة العراقية للعام الحالي 2022 لغرض الشروع بتشريعها.

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