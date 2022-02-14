توتنهام يتلقى هزيمة جديدة أمام ضيفه وولفرهامبتون بالدوري الانكليزي

2022/02/14 | 21:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تلقى توتنهام هزيمة جديدة أمام ضيفه وولفرهامبتون، بهدفين دون رد، اليوم الأحد، على ملعب السبيرز، ضمن مباريات الجولة 25 للبريميرليج.وتعد هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي لتوتنهام على ملعبه في البريميرليج، بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام ساوثهامبتون، بنتيجة 3-2.وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذه المرة هي الأولى التي يخسر فيها أنطونيو كونتي كمدير فني مباراتين متتاليتين على ملعب فريقه في الدوري منذ 13 عامًا.وأضافت الشبكة، أن آخر مرة تعود إلى عام 2009، عندما كان مديرًا فنيًا لأتالانتا، وخسر وقتها مرتين متتاليين على ملعبه في الكالتشيو./انتهى9

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