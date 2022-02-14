البرلمان يكشف عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بعد فتح التقديم مرة ثانية

2022/02/14 | 21:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت مقررة مجلس النواب بيداء خضر، الاثنين، إن عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ارتفع إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية، مؤكدة أنه لم ينتم تحديد موعد لعقد جلسة انتخاب الرئيس حتى الآن.

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وذكرت خضر خلال استضافتها في القناة الرسمية وتابعها "ناس"، (14 شباط 2022)، إن "24 متقدماً تم استقبال ترشيحاتهم لمنصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشيح الأولي، وبعد أن أعيد فتحه مجدداً لمدة 3 أيام من يوم الأربعاء وحتى الجمعة الماضية ارتفع العدد إلى 60 مرشحاً".

وأضافت، أن "أسماء المرشحين الجدد المتقدمين وفيما إذا كان مرشح الحزب الديمقراطي الجديد ريبر أحمد من ضمنهم أمر تمتلك هيئة رئاسة البرلمان حصراً معلومات عنه".

وأكدت أن "عملية التدقيق بأسماء المرشحين تتم من قبل قانونية البرلمان ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين ومن ثم تذهب إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى".

ولفتت إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

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