2022/02/14 | 21:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الإثنين، رفضها الاحتفال بعيد الحب ووصفته بـ”يوم الكفر”.وهذه المرة الأولى التي يمر عيد الحب على الشعب الأفغاني بعد أن أحكمت حركة طالبان سيطرتها على البلاد الصيف الماضي.وقالت الحركة، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية أفغانية، إن “هذا اليوم يوم كفر وغير إسلامي، وليس له مكان في […]

ظهرت المقالة اعتقالات وزواج اجباري..



هكذا حاربت “طالبان” عيد الحب أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقالات وزواج اجباري.. هكذا حاربت “طالبان” عيد الحب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقالات وزواج اجباري.. هكذا حاربت “طالبان” عيد الحب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).