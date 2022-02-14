2022/02/14 | 21:41 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من المتوقع المحكمة الاتحادية تطعن بالمرشح الجديد لرئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من المتوقع المحكمة الاتحادية تطعن بالمرشح الجديد لرئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).