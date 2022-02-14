2022/02/14 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي جميع الموظفين الحكوميين الذين غادروا البلاد للعودة إلى أوكرانيا خلال 24 ساعة.وقال زيلينسكي في خطاب موجه إلى المواطنين، يوم الاثنين: “أتوجه إلى جميع ممثلي الدولة، والموظفين الحكوميين ونواب الشعب على كافة المستويات الذين غادروا البلاد أو يخططون للقيام بذلك في وقت قريب”.وتابع: “إن الشعب الأوكراني كلفكم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الاوكراني يلمح الى التهدئة ويدعو الموظفين للعودة للبلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الاوكراني يلمح الى التهدئة ويدعو الموظفين للعودة للبلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).