معاون رئيس أركان الحشد يستقبل الملحق الدفاعي للسفارة اليابانية

2022/02/14 | 21:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل معاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي لشؤون العمليات ياسر حسين العيساوي، اليوم الاثنين، الملحق الدفاعي للسفارة اليابانية في العراق العقيد تاكادا ناؤكي في مقر هيئة الحشد الشعبي.وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان، انه “جرى خلال اللقاء تبادل الحديث بشأن ما قدمته القوات الأمنية والحشد الشعبي وأبناء الشعب العراقي من تضحيات كبيرة للقضاء […]

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