2022/02/14 | 21:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nU_iRcgUp5A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف .. تظاهرة لعمال و موظفي البلدية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النجف .. تظاهرة لعمال و موظفي البلدية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).