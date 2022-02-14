القبض على متهم بالقتل وضبط حزامين ناسفين في ديالى

2022/02/14 | 21:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، ان الاستخبارات العسكرية القت القبض على متهم بالقتل وضبطت حزامين ناسفين وعبوات في ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “عمليتين منفصلتين نفذتا وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الاولى وبالتعاون مع قوة من الفوجين الثالث لالوية المشاة الاول والثالث والخمسين للفرقة ضمن قيادة القوات البرية […]

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