2022/02/14 | 21:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تحية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، في القاهرة، حالة من التفاعل عبر الشبكات الاجتماعية ولدى مسؤولي الحكومة في إسرائيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيسي يثير تفاعلا بعد تحيته لوزيرة إسرائيلية على هامش مؤتمر في مصر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيسي يثير تفاعلا بعد تحيته لوزيرة إسرائيلية على هامش مؤتمر في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).