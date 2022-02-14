واشنطن: مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن سليم عياش

2022/02/14 | 21:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت وزارة الخارجية الأميركية التذكير بمكافأة 10 ملايين دولار خصصتها لمن يدلي بمعلومات عن سليم عياش، عضو فرقة اغتيالات حزب الله، الذي أدانته المحكمة الخاصة بلبنان بالضلوع في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق، رفيق الحريري

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