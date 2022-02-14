2022/02/14 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… سرطان العين هو السرطان الذي ينشأ في العين أو في الأنسجة المحيطة للعين، وهو واحد من السرطانات الأقل شيوعا مقارنة بالأنواع الأخرى للسرطان.لكن كونه نوعا نادرا إلى حد ما، لا يعني أنه أقل أهمية، حيث أن جميع أنواع السرطان تشكل تهديدا محتملا للحياة، وبالتالي، فإن معرفة أعراضه المبكرة هو أمر مهم للغاية.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علامات يمكن أن يشير ظهورها إلى الإصابة بسرطان العين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علامات يمكن أن يشير ظهورها إلى الإصابة بسرطان العين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).