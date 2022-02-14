2022/02/14 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على قاتل وضبط حزامين ناسفين وعبوات في ديالى.

وقال إعلام الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "بعمليتين منفصلتين نفذتا وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الاولى وبالتعاون مع قوة من الفوجين الثالث لالوية المشاة الاول والثالث والخمسين للفرقة ضمن قيادة القوات البرية اسفرتا عن القاء القبض على احد المتهمين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 406 ( القتل العمد ) في ناحية جلولاء".

وأضاف "كما تمكنت القوة من ضبط حزامين ناسفين و 6 عبوات ناسفة في قرية الاصلاح بجلولاء محافظة ديالى .حيث جرى تسليم المتهم بالقتل الى جهة الطلب ، قيما تكفلت مفارز الجهد الهندسي للفرقة برفع المواد فيما تحت السيطرة موقعيا".

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