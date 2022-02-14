القبض على متهم بالسرقة جنوب ميسان

2022/02/14 | 22:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت القوات الامنية في ميسان القبض على متهم بسرقة أموال ومصوغات ذهبية في قضاء المجر الكبير جنوب المحافظة".وذكر بيان لمديرية شرطة ميسان :" ان المتهم قام بسرقة مبلغ قدره (30 مليون دينار مع مصوغات ذهبية ) من داخل إحدى الدور السكنية في قضاء المجر ".واضاف البيان :" تم تدوين اقواله واعترافه صراحة بالسرقة ، وعرضه امام قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه استناداً لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات"./انتهى

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