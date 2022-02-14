اوراق حراك تشرين 2019 الحلقة 35 - سلام إبراهيم

2022/02/14 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم يوميات‫-;-عاجل اليوم 26-1-2020أختطاف الناشط المدني "محمد أياد"ملثمون مجهولون يخطفون الناشط المدني (محمد اياد) بعد عودته من ساحة التحرير، وهو من سكنة منطقة الشعب في بغداد، شارك في التظاهرات منذ الأيام الأولى لاندلاعها، وافتتح فيما بعد خيمةً تقدم المساعدات الطبية لمتظاهرين.‬-;-مركز توثيق جرائم الحرب‬-;-الحرية للناشط المدني محمد اياد26-1-2020ارتفعت حصي ......





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