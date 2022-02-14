سِيَر سورية في صورة: من الشاهد؟ - ياسين الحاج صالح

2022/02/14 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح التقطت هذه الصورة في بيتنا، زوجتي سميرة الخليل وأنا (سميرة تسند رأسها على كتفي في الخلف)، في ضاحية قدسيا غرب دمشق قبيل نهاية 2005.



في الصورة قدر من تاريخ سورية خلال نصف القرن المنقضي، دون أن يكون تاريخ أناس ذوي سلطة أو مال أو نفوذ.



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