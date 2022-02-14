2022/02/14 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاثنين، ضبط “صهريج” معد للتهريب في محافظة كركوك.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تمكنت مفارز قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال سيطرة (كفري) بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات وأمن الأفراد من إلقاء القبض على متهمين إثنين وضبط عجلتين (صهريج)، وذلك بعد التدقيق من قبل السيطرة […]

ظهرت المقالة ضبط “صهريج” معد للتهريب في كركوك أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط “صهريج” معد للتهريب في كركوك) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط “صهريج” معد للتهريب في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).