الكهرباء تتحدث عن تطمينات من الجانب الإيراني برفع حجم الغاز المورد

2022/02/14 | 22:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، إيفاد وفد منها لطهران وصل منذ يومين، لبحث مقترح عراقي لتسديد مستحقات الغاز المورد، فيما كشفت عن أخبار مطمئنة من الجانب الإيراني.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى للقناة الرسمية، إن “قرار مجلس الوزراء الخاص بجدولة الديون المستحقة لإيران كان بإشراف مباشر من رئيس الوزراء مصطفى …

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