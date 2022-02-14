الديمقراطي الكردستاني: لم نتوصل لتفاهمات مع الاتحاد لتقديم مرشح توافقي

2022/02/14 | 22:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب ماجد شنكالي، اليوم الاثنين، أن الحزب تقدم بترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب منذ الأسبوع الماضي، فيما أشار إلى عدم التوصل لتفاهمات مع الاتحاد الوطني لتسمية مرشح توافقي للمنصب.وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي للقناة الرسمية، إن “ترشيح ريبر أحمد …

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