الكنديون يواصلون الاحتجاجات رغم تخلي الحكومة عن شهادة التطعيم

2022/02/14 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن دوغ فورد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية أنه سيتم خلال أسبوعين إلغاء شهادة التطعيم ضد كورونا، فيما احتجاج الشاحنات بالعاصمة أوتاوا لا يزال مستمرا.وقال فورد إن القرار ليس مرجعه الاحتجاجات التي أغلقت الحدود وأصابت أوتاوا بالشلل، ولكن لأن “القيام بذلك بات آمنا”، مبينا أن “المقاطعة ستلغي مطلع مارس المقبل شرط إبراز […]

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