عمليات ميسان تكشف حقيقة وقوع انفجار في المحافظة

2022/02/14 | 22:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة عمليات ميسان، الاثنين، وقوع انفجار في المحافظة.

وقال مصدر في القيادة في حديث لـ السومرية نيوز، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده انفجار يهز ميسان لا يوجد هكذا حادث".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه "تم تداول خبر محاولة اغتيال مقرب من الصدر وهذا أيضاً خبر غير صحيح".

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