2022/02/14 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي المثقفين يوقّع إتفاقية مع مركز ميزوبوتاميا في صربيا ميسان – الزمان ضيف نادي المثقفين العرب الشاعر العراقي الصربي صباح سعيد الزبيدي للاحتفاء بتجربته الشعرية فضلا على توقيع اتفاقية تعاون ثقافية بين النادي و مركز ميزوبوتاميا الثقافي في صربيا واقامة معرض تشكيلي بعنوان (النجاح) للفنان علي صادق دروش وقال الأديب محمد رشيد مؤسس نادي المثقفين […]

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