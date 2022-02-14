2022/02/14 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهرجان برلين السينمائي 72 يواصل فعالياته – عصام الياسري ثقافة فنية متنوّعة بطريقة مبهرة تتحدى كورونا انطلق في العاشر من شباط الجاري مهرجان برلين السينمائي الـ 72 الدولي (برليناله) والذي يتواصل حتى العشرين منه مع افلام مختارة ينتشر عرضها في دور السينما في العاصمة الالماني برلين، وظيفة التنوير المجتمعي الذي تلعبه ثقافة سينمائية متنوعة..في […]

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