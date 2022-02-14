2022/02/14 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل تستذّكر راكان دبدوب الموصل – الزمان أقامت مؤسسة بيتنا أمسية استذكارية للتشكيلي والنحّات الموصلّي راكان دبدوب في ذكرى رحيله الخامسة ، ، بحضور نخبة من الفنانين و الكُتّاب و الأدباء والموسيقيين ، و أسرته و محبيه .الجلسة التي حملت عنوان ( صائغ اللون والحرف ) استعرضت في بدايتها حياة الراحل و أعماله وأثره و […]

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