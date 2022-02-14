طبول الحرب تدق.. أوكرانيا تنقل طائراتها إلى خارج البلاد

2022/02/14 | 22:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ في أعقاب تحذيرات من أمريكا بشأن احتمالات نشوب الحرب قريبا، قامت شركة الخطوط الجوية الأوكرانية بنقل طائرات إلى خارج البلاد.وقالت الشركة لوكالة الأنباء الألمانية في كييف اليوم الإثنين إنه تم تعليق تأمين رحلاتها في المجال الجوي الأوكراني.وتم نقل 5 طائرات إلى إسبانيا، وسيتم نقل طائرتين أخريين إلى بلجراد في صربيا من أجل […]

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أوكرانيا تنقل طائراتها إلى خارج البلاد أولاً على الايام نيوز.

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