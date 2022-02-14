النفط توضح طبيعة اتفاقها مع شركة توتال

2022/02/14 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أصدرت وزارة النفط، اليوم الاثنين، إيضاحاً حول اتفاقها مع شركة توتال فيما نفت وجود أي تعثر فيه.وقال الوزارة في إيضاح رسمي تلقته /المعلومة/،: “في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط حرصها على تنفيذ العقود التي تم إبرامها ضمن الاتفاق مع شركة توتال العالمية، تنفي التقارير الإخبارية والصحفية التي أشارت الى وجود تعثّر […]

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