واشنطن تنقل عمليات السفارة من كييف.. وتدعو الأميركيين للمغادرة

2022/02/14 | 22:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، نقل عمليات السفارة الأميركية في أوكرانيا مؤقتا من كييف إلى لفيف (بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية) بسبب التسارع الكبير في حشد القوات الروسية

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