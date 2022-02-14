2022/02/14 | 22:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: b4k8ZbZ3FJ0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دستور العراق بعهد الديمقراطية مفخخات تنفجر عند الخصومات السياسية | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دستور العراق بعهد الديمقراطية مفخخات تنفجر عند الخصومات السياسية | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).