“واتس آب” يحصل على ميزات جديدة ومتنوعة

2022/02/14 | 22:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن القائمين على تطبيق “واتس آب” بدأوا باختبار مجموعة جديدة من الميزات ستجعل التطبيق أكثر عملية وفائدة للمستخدمين.ومن بين أبرز الميزات العملية التي قد يحصل عليها التطبيق هي ميزة “المجتمعات”، والتي من خلالها سيكون بإمكان المستخدمين أو مديري المجموعات على التطبيق من جمع ما يصل إلى […]

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