الأمم المتحدة تتدخل لحلحلة الازمة بين روسيا واوكرانيا

2022/02/14 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اتصالين منفصلين مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا.وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش “التقى اليوم عبر الفيديو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأجرى مكالمة قصيرة مع وزير الخارجية الأوكراني أيضا”.وأضاف دوجاريك أن “الأمين العام عبر للوزيرين عن قلقه […]

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