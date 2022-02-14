اللغة العراقية ومفهوم الدلالات ح 30 - عباس علي العلي

2022/02/14 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي من الملاحظ ومن خلال الدراسة التي تم فيها مقارنة مجموعة من الكتابات سواء السومرية أو الأكادية وحتى الأشورية نحد أن هناك نمطين من الكتابة تبعا للكاتب وللغرض من الكتابة، النمط الأول هو النمط الرسمي والديني والأناشيد والأشعار التي تمثل ثقافة وتجسد القدرة المعرفية للطبقة التي كتبت أو تكلمت، تقريبا يمكن تشبيهها باللغة الفصحى التي تمثل أرقى درجات التواصل اللغوي المميز بالفخامة والأسلوبية المحترفة، هذه ال ......





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