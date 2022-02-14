عقود برنت ترتفع لأعلى مستوى منذ اكثر من سبع سنوات

2022/02/14 | 22:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، متجهة نحو أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.وسجلت آخر احصائية لعقود برنت اكثر من 96 دولارا للبرميل الواحد.

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