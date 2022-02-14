إهدار دم اللغة

2022/02/14 | 22:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / كرم نعمة … تضع شركة أنظمة وبرمجيات كندية شهيرة لمساتها الأخيرة على قاعدة بيانات ونظام رقمي مكتوب بمساعدة الذكاء الاصطناعي، يتعامل مع اللهجة العراقية حصرا وإقصاء كل ما له علاقة باللغة العربية الفصحى.توظف هذه الشركة حاليا المئات من العاملين العراقيين لتحميل قاعدة بيانات ضخمة من الجمل والكلمات الدارجة وفق تسجيلات صوتية استلت […]

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