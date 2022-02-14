دراسة: البرقوق يساعد في حماية الأمعاء والعظام

2022/02/14 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تشير دراسات عدة إلى أن البرقوق مفيد للأمعاء، لكن دراسة حديثة كشفت أن الفوائد قد تشمل أيضا صحة العظام.ووجد الباحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا، أن البرقوق يمكن أن يساعد في منع أو تأخير فقدان العظام لدى النساء بعد سن اليأس، ربما بسبب قدرته على تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وكلاهما يساهم في فقدان […]

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