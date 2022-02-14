ضبط حاوية تحمل وثائق “مزورة” في ام قصر الشمالي

2022/02/14 | 22:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط حاوية تحمل شهادة مطابقة ووثيقة إطلاق مزورة.وذكر اعلام الهيأة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تواصل كوادر مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي عمليات التدقيق والمتابعة، حيث تمكنت من ضبط حاوية خارج الحرم الكمركي، بعد أن قامت بتدقيق معاملتها الكمركية، حيث تبين أن المستورد […]

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