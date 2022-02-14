أسعار النفط تقفز إلى 95 دولارًا للبرميل في ظل المخاوف من غزو روسي لأوكرانيا

2022/02/14 | 22:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت أسعار النفط الأمريكي إلى 95 دولارا للبرميل يوم الاثنين للمرة الأولى منذ 2014، وسط مخاوف متزايدة من الغزو الروسي لأوكرانيا.

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