كندا: أسلحة وذخائر في احتجاجات كورونا

2022/02/14 | 23:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الكندية أنها أوقفت 11 شخصا كانوا يشلون معبرا حدوديا بين كندا والولايات المتحدة وضبطت معهم أسلحة وذخائر، في إطار الاحتجاج على تدابير مكافحة وباء كورونا.

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