الكاظمي يبلغ الصدر بالجهات المؤيدة له بالولاية الثانية بالعراق والأخير يرد رداً غير متوقع! - عاجل

2022/02/14 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مقرب، اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعزيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي عقداه اليوم في الحنانة، بمحافظة النجف.

وقال المصدر، في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي أبلغ الصدر خلال لقائهما في الحنانة، بانه حصل على موافقة لولاية ثانية كرئيس للحكومة، من تحالف السيادة والديمقراطي بالإضافة الى موافقة دول العالم وايران".

وأضاف المصدر، أن "الكاظمي قال للصدر بأنه له مؤيدين في الإطار التنسيقي وطلب من الزعيم الصدري ترشيحه للمنصب".

وتابع، أن "الصدر رد عليه بأنه من ضمن المرشحين وأبلغه بأن الامور لاتزال غير واضحة والقرار ليس فقط للكتلة الصدرية وقد رجح خيار الذهاب للمعارضة".

وكان الكاظمي والصدر قد عقدا بوقت سابق اليوم، اجتماعاً مغلقاً بمكتب زعيم التيار في الحنانة بمدينة النجف بحضور وليد الكريماوي المستشار الخاص للصدر.

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