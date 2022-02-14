اتحاد الكرة يجتمع مع الملاك التدريبي لمنتخب الناشئين

2022/02/14 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

عقد النائبُ الأول لرئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، علي جبار، وعضو الاتحاد مشرف منتخب الناشئين، خلف جلال، اليوم الاثنين، اجتماعا بالملاك الفني للمنتخب، وبحضور أعضاء الاتحاد غانم عريبي ورحيم لفتة ومحمد ناصر، لمناقشة واقع المنتخب، وقدّمَ الحضورُ عدداً من الملاحظات المهمة، وأكدوا دعم الاتحاد لجميع المنتخبات.

وقالَ النائب الأول، علي جبار في بيان تلقته (بغدا اليوم) إن "الاتحاد جدّد ثقته بالملاك التدريبي لمنتخبِ الناشئين بقيادة المدرب حسن كمال، وننتظرُ في الفترة المقبلة منتخباً يمثلُ النواةَ الحقيقيّة للمنتخبات الوطنية مستقبلًا"، موضحاً ان "المكسب الأول هو فريقٌ ملتزم بالأعمار الصحيحة، وننتظرُ أداءً جيداً أفضل مما ظهر عليه في الفترة السابقة، لاسيما في بطولة غرب آسيا في السعودية".

وأكد أن "الاتحاد سيُلبي احتياجاتَ الملاك الفني التي سيتضمنها المنهاج التحضيري من أجل ضمان نجاح الفريق في مهمته.



مشدداً على: ان منتخب الناشئين مطالبٌ بمستوى طيبٍ ونتائج مميزة في تصفيات آسيا".

فيما طالبَ عضو الاتحاد، رحيم لفتة، "الجهازَ الفني بضرورة طي صفحةِ الماضي والنتائج المتواضعة في بطولة غرب آسيا لأنها بطولةٌ تنشيطيّة، وضرورة التركيز على بعض النقاط المهمة الكفيلة بتقديم فريقٍ نفخر به".

وأشارَ إلى أنه "رافقَ الفريق في الفترة الماضية، والمنتخبُ بحاجة إلى دعم من مجلس إدارة الاتحاد، وبالوقت نفسه الجهاز الفني مطالبٌ بجهودٍ أكبر لتقديم فريق مقنع بأدائه قبل نتائجه، لأننا نعولُ على هذه الفئة لضمان جيلٍ كروي مميز".

من جانبه، أوضحَ عضو اتحاد الكرة، مشرف الفريق، خلف جلال، "عدداً من النقاط المهمة التي رافقت الفريقَ في بطولة غرب آسيا والتي تحتاج إلى معالجةٍ حقيقية، منها إن الاتحاد أبدى استعداده لدعم المنتخبِ وتوفير سبل النجاح وتهيئة الظروف المُلائمة من أجل إعداده بشكلٍ مثالي لتصفيات آسيا".ونوه أن "منهاج الجهاز الفني وخطة التحضير ستقدم بشكلٍ مباشرٍ للاتحادِ من أجل تهيئة سُبلِ الإعداد المثالي للفريق".

ووعدَ مدربُ منتخب الناشئين، حسن كمال، بأن "المقبل سيكون مختلفاً تماماً، لاسيما بعد الدعم الذي وعد به الاتحاد"، مؤكدا "نراهنُ على تشكيل منتخبٍ قادرٍ على تمثيل العراق خير تمثيل.



لافتاً إلى: ان الجهاز الفني شخّص بعضَ الأمور المهمة من خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا، وسنعملُ على استقطابِ مواهب جديدة وتحضيرها، من بينها اللاعبون المميزون الذين يلعبون خارج العراق".

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