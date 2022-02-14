عمليات بغداد تلقي القبض على عشرات المخالفين لشروط الإقامة والجنسية (صور)

2022/02/14 | 23:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، إلقاء القبض على عشرات المخالفين للشروط والضوابط الخاصة بدائرة الإقامة والجنسية.

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وذكر بيان للقيادة تلقى "ناس"، نسخة منه (14 شباط 2022)، أنه "لتعزيز الامن والاستقرار لجميع مناطق العاصمة بغداد، وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة متمثلة باللوائين (٤٢-٤٤) وخلال الممارسات الامنية من ضبط (٥٩) شخصاً مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف بيان القيادة أنه "تمت احالة المتهمين الى شؤون الاقامة/قسم الابعاد والاخراج بمحضر ضبط وتحرٍ اصولي".

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