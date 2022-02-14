واشنطن تغلق سفارتها في كييف وتنقل عملياتها الدبلوماسية إلى غرب أوكرانيا

2022/02/14 | 23:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستنقل أفراد سفارتها المتبقين في أوكرانيا من كييف إلى لفيف، مشيرا إلى "التسارع الكبير في حشد القوات الروسية".وقال بلينكن في بيان إن "السفارة ستبقى على تواصل مع الحكومة الأوكرانية"، لكنه أضاف: "نناشد كل مواطن أميركي لا يزال في أوكرانيا على مغادرة البلاد فورا".وأوضح الوزير: "ليست لدي أولوية أعلى من سلامة وأمن الأميركيين في أنحاء العالم، وهذا بالطبع يشمل زملاءنا العاملين في مراكزنا في الخارج.أراجع أنا وفريقي باستمرار الوضع الأمني لتحديد متى تتطلب الحكمة تغيير الموقف".وأكد أن "هذه الاحتياطات الحكيمة لا تقوض بأي حال من الأحوال دعمنا أو التزامنا تجاه أوكرانيا.التزامنا بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها التزام لا يتزعزع.كما نواصل جهودنا المخلصة للتوصل إلى حل دبلوماسي، ونبقى على اتصال مع الحكومة الروسية بعد مكالمة الرئيس جو بايدن مع الرئيس فلاديمير بوتن ومناقشاتي مع وزير الخارجية سيرغي لافروف".وقال بلينكن: "يظل مسار الدبلوماسية متاحا إذا اختارت روسيا الانخراط بحسن نية.نتطلع إلى إعادة موظفينا إلى السفارة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

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