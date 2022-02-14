لماذا الرجال أكثر عرضة للإصابة بـ “كوفيد-19″؟

2022/02/14 | 23:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الأكاديمي الروسي أرميس كمالوف، لماذا يصاب الرجال بالشكل الحاد من “كوفيد-19″، وكيف يؤثر هذا المرض على فحولتهم؟ ويشير الأكاديمي، أخصائي أمراض الجهاز البولي، في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن المتابعة أظهرت أن سبب إصابة الرجال بالشكل الحاد من “كوفيد-19” يعود كما يبدو إلى ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون في أجسامهم.ويقول، “يلاحظ أن […]

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