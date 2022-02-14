إصابة امرأة بطلق ناري شرقي بغداد

2022/02/14 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإصابة امرأة بطلق ناري شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "امرأة اصيبت مساء اليوم بطلق ناري طائش داخل كراج دارها ضمن منطقة البلديات".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل المصابة الى مستشفى قريب".

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