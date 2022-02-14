طلق ناري “طائش” يصيب امرأة شرقي بغداد

2022/02/14 | 23:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاثنين، باصابة امرأة بواسطة طلق ناري “طائش” في العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ”ايرث نيوز”، ان “امرأة من تولد ١٩٧٩ اصيبت بطلق ناري طائش داخل كراج دارها ضمن منطقة البلديات في العاصمة بغداد”.وبين المصدر ان “مكان الاصابة اسفل الظهر”.هذا وسجل العراق حالات وفاة واصابات كثيرة مشابهة لما ذكر […]

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