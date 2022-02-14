بعد الرباعية المصرية.. الهلال السعودي يطيح جارديم

2022/02/14 | 23:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الهلال السعودي إنهاء علاقته التعاقدية مع المدرب البرتغالي، ليوناردو جارديم، الإثنين، وتعيين الأرجنتيني، رامون دياس، بدلا منه.

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