لن نتأثر ومرشحنا باقٍ.. الاتحاد يبعثر أوراق التوافق: اعتراضنا على استحواذ الديمقراطي للمناصب

2022/02/14 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانيةأكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، اليوم الاثنين، أن حزبه لن يتأثر بأي مرشح للحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية.

وقال فقي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الاتحاد الوطني متمسك بمنصب رئاسة الجمهورية، وهو الأحق بالمنصب تنفيذا للاتفاقات والاستحقاقات السياسية المبرمة بين الطرفين".

وأضاف أنه "ليست لدينا مشكلة على الأسماء التي يتم ترشيحها بقدر اعتراضنا على محاولة الديمقراطي الكردستاني الاستحواذ على المناصب، فضلا عن ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية جائ مخالفا للدستور، لكونه جاء بعد الفترة الثانية لفتح باب الترشيح".

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