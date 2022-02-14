أسعار النفط تتخطى حاجز الـ 96 دولار للبرميل

2022/02/14 | 23:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد تخطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، حاجز الـ 96 دولاراً للبرميل الواحد.وجاء هذا الصعود بعد التحركات العسكرية الروسية.

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